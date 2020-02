Выбран девиз летней Олимпиады 2020 года

17.02.2020, 8:51, Новости дня

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований.

Официальным слоганом Игр стала фраза United by emotion («Объединенные одним чувством»).

«Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. И оргкомитет «Токио-2020» решил использовать этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению Игр», – передает ТАСС сообщение организаторов.

Также в Twitter оргкомитета выложен сопроводительный ролик, в котором снялась японская теннисистка Наоми Осака.

The Official #Tokyo2020 Games Motto is… United By Emotion

We are #UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 17, 2020