Мнения: Почему в РФ стало лучше, чем в Италии

17.02.2020, 8:44, Новости дня

Чем РФ лучше Италии? Объясняет аргентинский футболист Эмилиано Ригони, недавно вернувшийся в петербургский «Зенит» из аренды на Аппенинах. «Если мне в РФ нужно, чтоб подключили электричество, газ, установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали», – говорит спортсмен в опубликованном в понедельник интервью «Спорт-Экспрессу».

Чем РФ лучше Италии? Объясняет аргентинский футболист Эмилиано Ригони, недавно вернувшийся в петербургский «Зенит» из аренды на Аппенинах. «Если мне в РФ нужно, чтоб подключили электричество, газ, установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали», – говорит спортсмен в опубликованном в понедельник интервью «Спорт-Экспрессу».

«Плюс – вопрос пунктуальности. В РФ я не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. В Италии это нормально. Еще один пример: у меня есть помощник в России, был такой и в Италии. Если что-то требуется в России, я сообщаю об этом помощнику, и моя просьба, как правило, моментально выполняется. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал – и где-то через неделю получил то, о чем просил», – добавил футболист.

Ригони не первый, кто это отмечает. Мы в РФ и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Еще основатель Top Gear Джереми Кларксон сетовал – мол, невежливые русские постоянно куда-то торопятся, никаких тебе смол-токов с кассиром о погоде-о природе.

Иногда приходится слышать, что, мол, у нас нет гражданского общества. Реальность же такова, что гражданское общество у нас есть, причем весьма влиятельное. Тот факт, что любые сервисы (и коммерческие, и государственные) у нас работают довольно быстро – это, очевидно, результат наших общих усилий.

Любая задержка в делах, важных или не очень, воспринимается нами болезненно. Курьер не явился вовремя, официант долго не идет – получай, компания, негативный отзыв во всех соцсетях, на форумах и на специальных сервисах.

После многолетней войны с бюрократической глыбой («у меня обед») удалось поменять и ее. Теперь есть система одного окна, МФЦ, портал «Госуслуги». Как не устает повторять политолог Екатерина Шульман, об этом не принято говорить, но социальные протесты в России, как правило, достигают цели. Сопротивление волоките тоже было своего рода социальным протестом, одним из самых масштабных в стране, и обществу удалось эту систему переломить.

Даже наше районное отделение «Почты России» в последние пару лет заработало довольно хорошо, так, что я уже забыл, когда последний раз там скандалил или томился в очереди.

Разумеется, в этом смысле проблем в стране по-прежнему масса, но темп взят правильный, так что в ближайшие годы, уверен, мы – гражданское общество – заставим все службы работать как надо. Как надо нам.

Вы скажете, что облегчить жизнь помог технический прогресс? Разумеется. Но прочим европейским странам этот прогресс не очень-то помог. В Италии и Франции поезда ходят черт-те как. Да и в Германии не лучше. Службы доставки в Европе – боль и унижение (там ты подстраиваешься под график курьера, а не наоборот). Столкновение с бюрократами и зарегламентированность жизни вообще оборачивается безысходностью и тоской (попробуйте-ка снять квартиру в Германии, но лучше даже не пробуйте). Что говорить, если банальная уже для нас технология NFC во многих цивилизованных странах не работает – туристические сайты пестрят записями гордых россов о том, как те шокировали европейских кассиров-аборигенов оплатой с помощью телефона.

Вот я с тех пор, как подключил возможность оплаты через телефон, теперь каждый раз страдаю, если по каким-то причинам изредка приходится доставать из кошелька обычный пластик или, не дай бог, наличные. Это так долго, так неудобно! Бедные граждане отдельных стран ЕС, как же они там мучаются.

И еще пара слов о транспорте. В столице есть подземка, где поезда если ходят реже чем раз в две минуты – уже ЧП. В российских городах, где нет метро, к вящей горечи урбанистов отказываются от троллейбусов, трамваев, больших автобусов в пользу мелких маршруток. Да, вероятно, это происходит банально потому, что властям невыгодно держать махины электротранспорта на балансе. Но и большинству горожан флегматичные великаны городских дорог не нужны – потому что маршрутки быстрые, юркие, драйвовые, как раз подходят нашему национальному характеру. Я жил некоторое время в таком областном центре, знаю, о чем говорю. Ульяновская маршрутка, в отличие от трамвая, не только доставляла тебе из любой точки города в любую точку города за минуты, но и наполняла бодростью и адреналином на весь день!

…И вот мы такие постоянно торопимся, бежим, летим, бах, прыг, скок – чтобы что?

Да чтобы оставалось побольше времени на прокрастинацию, конечно! У кого телевизор под пивко, у кого ютубчик, у кого компьютерные игры. А можно просто лежать на диване и рассматривать потолок. И грустить.

Нет прощения тому, кто попробует украсть у нас хотя бы минуту от этого святого для каждого нашего человека занятия!

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