Роспотребнадзор призвали проверить наборы юных химиков

17.02.2020, 8:44, Новости дня

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил письмо в Роспотребнадзор с просьбой проверить на безопасность наборы для юных химиков.

«Обращаюсь к Вам в связи с большой волной негативных высказываний и споров в социальных сетях о безопасности набора юного химика «Укрощение огня», который можно найти в детских магазинах страны. По открытым данным в состав набора входит аммоний двухромовокислый», – приводит РИА «Новости» письмо, направленное главе ведомства Анне Поповой.

Менделевича пояснил, что ранее аммоний двухромовокислый использовали на уроках химии для демонстрации реакции «Вулкана Беттгера». При нагревание это вещество разлагается с выделением азота, паров воды и выбросом раскаленных твердых частиц оксида хрома.

«Однако сейчас из-за токсичности реактива подобный химический опыт запрещен в образовательных учреждениях большинства стран мира», – подчеркнул депутат.

Депутат попросил Роспотребнадзор разъяснить регулирование оборота наборов юного химика, поскольку нормативные документы являются противоречивыми.

«Учитывая это, а также и то, что подобная ситуация может затронуть жизнь и здоровье детей прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, организовать проведение всестороннего анализа и дать оценку в рамках компетенций возглавляемого Вами ведомства», – говорится в письме.

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