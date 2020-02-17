Нефть подешевела на опасениях за влияние коронавируса на спрос

17.02.2020, 8:37, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз из-за того, как инвесторы оценивают влияние коронавируса на экономику в целом и на спрос на сырье.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,28% – до 57,16 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,1%, составив 52,27 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, при этом излечились 10 844 человек.



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