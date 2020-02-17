Теннисисты Рублев и Александрова поднялись в рейтинге

17.02.2020, 8:30, Новости дня

Опубликован еженедельный рейтинг теннисистов. У мужчин на одну строчку вверх поднялся Андрей Рублев. Екатерина Александрова поднялась на три позиции в женском списке.

Рублев, находившийся на прошлой неделе на 15 месте в рейтинге АТП, поднялся на 14 позицию. Андрей сделал шаг вперед благодаря участию в турнире в Роттердаме, где он дошел до четвертьфинала. Даниил Медведев остался на пятой позиции, а Карен Хачанов – на 17. Евгений Донской спустился со 111 строчки на 112.

Первая десятка не претерпела изменений. Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович. Вслед за ним расположились Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Гаэль Момфис (Франция), Давид Гоффен (Бельгия).

ВТА также обновила рейтинг теннисисток. Полуфиналистка St. Petersburg Ladies Trophy Екатерина Александрова поднялась с 28 места на 25. Дошедшая до четвертьфинала Анастасия Потапова преодолела сразу 20 ступенек и со 101 позиции перешла на 81. Анастасия Павлюченкова с 33 строчки поднялась на 31, а Светлана Кузнецова с 49 на 46. Анна Блинкова спустилась с 54 места на 61. Дарья Касаткина осталась 71.

Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти. Далее идут Симона Халеп (Румыния), Каролина Плишкова (Чехия), Белинда Бенчич (Швейцария), Бьянка Андрееску (Канада), Элина Свитолина (Украина), София Кенин (США), Кики Бертенс (Нидерланды), Серена Уильямс (США), Наоми Осака (Япония).