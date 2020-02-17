Вылетевший из Уфы в Пхукет самолет резко изменил курс и сел в Шереметьеве

17.02.2020, 8:30, Новости дня

Самолет Уфа — Пхукет авиакомпании Nordwind резко изменил курс после взлета. Boeing 777 должен был лететь прямым рейсом в Пхукет. Однако после взлета лайнер долго кружил над Уфой, после чего направился на запад.

В самолете сработал датчик технической неисправности одной из систем, что и стало причиной резкой смены курса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиакомпании.

По сообщению пресс-службы аэропорта Уфы, лайнер благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево". Как передает ГТРК "Башкортостан", В 9 часов по Москве самолет должен вылететь в Таиланд.

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ГТРК "Башкортостан"



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