В Китае жертвами коронавируса COVID-19 стали 1770 человек

17.02.2020, 8:30, Новости дня

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70548. 10844 человек уже вылечились и выписаны из больниц, 10644 находятся в тяжелом состоянии.

В Гонконге, Макао и Тайване зарегистрировано 87 случаев заболевания.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.