Вышел новый бюджетный смартфон Lenovo Moto G Stylus с 4 Гб ОЗУ

17.02.2020, 8:30, Разное

Китайская компания Lenovo выпустила новый смартфон с названием Moto G Stylus. Мобильный аппарат позиционируется, как конкурент линейки Samsung Galaxy Note.

Согласно имеющимся сведениям, приобрести новое устройство можно будет за 300 американских долларов. Galaxy Note 10 Lite в стандартной вариации реализуется за 949 «зеленых», но в этом смысле сравнивать их не нужно. Не исключается, что Moto G Stylus окажется доступной альтернативой южнокорейской разработки для тех, кто не интересуется мощностью гаджета.

Аппарат от Lenovo обладает емкостным стилусом. В случае использования программы Moto Note не сложно достичь хороших набросков. Смартфон получил дисплей на 6,4 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 655 и 4 Гб оперативной памяти.