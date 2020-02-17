В Идлибе найден цех боевиков по производству мин и снарядов

17.02.2020, 8:30, Новости дня

Сирийская армия освободила от боевиков десятки населенных пунктов в районе Алеппо, а также в провинции Идлиб. Сирийский Маарет-эн-Нууман долгое время был одним из опорных пунктов террористов на северо-западе страны. На улицах и в домах сейчас работают саперы.

Вот достаточно красноречивая картина того, что происходит сейчас на Маарет-эн-Нуумана. Какой-то заброшенный сарай, в котором целая гора минометных снарядов. В каком они состоянии, никому не известно. Они не просто складированы тут — они лежат буквально на земле.

Сады и огороды, некоторые из них даже обработаны, пока представляют собой место, где урожай уж слишком опасный. После боев все здесь усеяно неразорвавшимися боеприпасами. Сирийские саперы только начинают свою работу, и сразу интересная находка: прямо в горе боевики оборудовали в природной пещере подобие убежища. В беспорядке разбросаны вещи и одеяла, в полу есть люк, который ведет в уходящие вглубь горы катакомбы.

"После того как мы освободили Маарет-эн-Нууман, мы сразу приступили к разминированию города от снарядов и мин. Здесь вокруг уже начинаются огороды, местность сельская. И тут мы нашли этот склад и пещеру, которую боевики "Джебхат-Ан-Нусры" (запрещена в РФ) использовали раньше в качестве командного пункта, неподалеку здесь было что-то типа минометной батареи, и отсюда шло руководство наступлением на нас, которое мы успешно отбили", — говорит военнослужащий 9-го корпуса, лейтенант Басим Деюб.

Все это предстоит обследовать с максимальными мерами предосторожности, затем собрать и вывезти на полигон для уничтожения. Пока в эти районы мирные жители еще не допускаются, и в этом сезоне, вероятно, пахать и сеять здесь еще не придется. Но в дальнейшем это место должно стать таким же безопасным, как те районы, где саперы закончили свою работу.

В неприметном здании была настоящая фабрика смерти. Здесь и изготавливали те самые смертельно опасные сюрпризы, которые во множестве сейчас обнаруживают и извлекают саперы по всему городу. Рубленная арматура, болты и гайки не оставляют сомнения, что главная задача у производимой здесь и столь специфической продукции была нанести как можно больший урон именно людям. Это так называемые поражающие элементы, которые при взрыве с огромной скоростью разлетались бы во все стороны, неся разрушение и смерть. У самого входа лежат две гранаты. Это снятые растяжки.

"Видно, что уходили отсюда в спешке, но все равно тут было заминировано все, только со входа мы сняли несколько растяжек. Сейчас все это уже не представляет опасности, и мы надеемся, что скоро таким будет уже весь город. Каких только снарядов мы тут не находили — и европейские, и американские. Также мы нашли разные пособия, в которых были указания, как работать с взрывчаткой и боеприпасами, в том числе и на турецком языке", — говорит лейтенант Башар Насер.

Турция направляет все больше военной техники, оружия и боеприпасов в идлибскую зону. И все это практически тут же попадает в руки боевиков. Вот такие видео они распространяют в интернете: на нем они с радостью упражняются в осваивании новой, практически без пробега, турецкой бронированной техники. Конечно, это не способствует снижению напряженности, но в Маарет-эн-Нуумане, от которого линия фронта откатилась уже далеко, все плохое, как тут уверены, уже позади. После окончания работы саперов в город начнут возвращаться мирные жители.