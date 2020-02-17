Грабители в Гонконге похитили 600 рулонов туалетной бумаги

17.02.2020, 8:26, Новости дня

Вооруженные преступники похитили 600 рулонов туалетной бумаги в специальном административном районе Китая Гонконг на фоне вспышки коронавируса.

Три злоумышленника в масках напали с ножом на сотрудника службы доставки и отобрали 50 упаковок с рулонами гигиенического изделия. Сумма нанесенного ущерба составила около 130 долларов, информирует РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

Отмечается, что грабители могли пойти на преступление на фоне паники из-за нехватки товаров первой необходимости, вызванной вспышкой коронавируса.

Местным жителям рекомендуют не скупать рулоны туалетной бумаги и не хранить их у себя в большом количестве, поскольку из-за влажного климата они могут заплесневеть. 

По последом данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 70 тыс. человек. В Гонконге зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом. 



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