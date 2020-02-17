Алла Пугачева на коленях упрашивала Галкина не ездить в Австралию и Новую Зеландию

17.02.2020, 8:21, Разное

Российская певица Алла Пугачева призналась, что отказывалась отпускать юмориста Максима Галкина на гастроли в Австралию и Новую Зеландию, упрашивая на коленях, чтобы он остался. Об этом эстрадная певица заявила в эфире передачи телеканала НТВ «Ты не поверишь!».

Артистку пугал тот факт, что ее супруг может заразиться китайским коронавирусом COVID-2019, бушующим по всему миру. Однако Максим Галкин успешно завершил гастроли и вернулся домой без каких-либо происшествий. Сейчас семейная пара возит своих детей Лизу и Гарри к стоматологам, поскольку у них шатаются зубы, а также может развиться кариес.

При всей обеспокоенности за жизнь супруга Алла Пугачева никак не отреагировала на состояние здоровья старшей дочери Кристины Орбакайте. Певица несколько недель назад сломала лодыжку. Это вынудило ее перенести все ближайшие спектакли и концерты. На это Алла Пугачева ответила, что ее дочь — «большая девочка» и все у нее заживет.