Омбудсмен сравнила современных детей с «перестроечными»

17.02.2020, 8:19, Новости дня

Сегодняшние дети стали лучше, куда агрессивнее они были в годы перестройки, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

«Нет, дети стали лучше. Куда агрессивнее они были, когда шли годы перестройки. Тогда все ценности разом пропали, из школ массово уходили учителя – им не платили зарплату. Расцвел рэкет. На вопрос, кем бы ты хотел стать, дети отвечали, что бандитом. Неудивительно – в то время сытно ели именно они», – передает РИА «Новости» слова Ярославской.

В январе в школе на юго-западе Москвы ученик восьмого класса избил учительницу физики, которая попросила школьника не слушать музыку во время урока.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Гривна к доллару подорожала до 23,88 грн/$

22.01 / Сотрудницы Уманского горсовета заявили о давлении со стороны нардепа Яценко

23.01 / CNN — зло, которое поднимает голову — мировые лидеры в Израиле единодушно выступили против антисемитизма

19.12 / Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» оценили в 95 млрд рублей

19.01 / Путин отрицает, что хочет оставаться у власти как можно дольше

12.02 / ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

13.02 / Госдума утвердила Гордеева на пост вице-спикера

30.01 / Avast закроет дочернюю компанию, продававшую пользовательские данные

06.01 / «Вильярреал» победил «Реал Сосьедад», «Гранада» обыграла «Мальорку». Результаты 19-го тура чемпионата Испании

30.01 / В РПЦ отреагировали на данные о запрете епископам приезжать на отпевание Чаплина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика