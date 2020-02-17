ВВП Японии в IV квартале сократился максимальными темпами с 2014 года

17.02.2020, 8:06, Новости дня

Экономика Японии в конце 2019 года продемонстрировала максимальный спад почти за шесть лет, поскольку повышение налога с продаж ударило по потребительским расходам.

ВВП Японии в октябре-декабре сократился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют предварительные данные правительства страны.

Опрошенные Bloomberg экономисты в среднем прогнозировали сокращение на 3,8%.

Спад был зафиксирован впервые за пять кварталов и оказался максимальным со второго квартала 2014 года, когда потребление также пострадало от повышения налога с продаж.

Согласно пересмотренным данным в третьем квартале ВВП Японии вырос на 0,5%, а не на 1,8%, как сообщалось ранее.

С 1 октября 2019 года налог с продаж был повышен с 8% до 10%, что отразилось на потребительских расходах. Частное потребление, на долю которого приходится около 60% экономики Японии, в октябре-декабре упало на 2,9% относительно третьего квартала, что стало первым падением за пять кварталов.

Капиталовложения бизнеса уменьшились на 3,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение зафиксировано впервые за три квартала. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,6%.

Внутренний спрос сократил рост ВВП на 2,1 процентного пункта, тогда как внешний спрос прибавил к росту всего 0,5 пункта.

Вспышка коронавируса COVID-2019 омрачает перспективы третьей по величине экономики мира, повышая риск рецессии.

Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура в конце января заявил, что корпоративные прибыли и промышленное производство в стране могут пострадать от последствий коронавируса.