Экономика: Новый вид топлива сулит РФ большие прибыли

17.02.2020, 8:05, Новости дня

Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива — метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести РФ огромные прибыли.

Производство метилового спирта станет в ближайшие годы одним из ключевых драйверов роста российской экономики и особенно российского экспорта. К такому выводу пришли аналитики компании «Восток Капитал», опубликовавшей отчет о состоянии и перспективах метанольной отрасли. Уже сейчас наша страна производит около 5% от мирового объема метанола, являясь одним из главных мировых экспортеров, а реализация проектов, запланированных до 2030 г. позволит существенно укрепить эти позиции, говорится в докладе.

Сегодня Россия, наряду с Китаем, Саудовской Аравией, Тринидадом и Тобаго, Ираном, входит в пятерку крупнейших стран-производителей метанола. Мировой спрос на метиловый спирт растет убедительными темпами – в среднем, на на 5,5 % в год, – и к 2027 г. может достигнуть 135 млн тонн. Объясняется это, в первую очередь, тем, что метанол все активнее используется в качестве замены традиционным видам моторного топлива: он гораздо дешевле, и при этом наносит гораздо меньший вред экологии, чем привычные бензин, керосин или дизтопливо. Метанол производится из природного газа, угля и других источников, более того, уже разработаны технологии его получения непосредственно из вредных выбросов в атмосферу, что особенно важно в свете сокращения выбросов CO.

Неудивительно поэтому, что многие судоходные компании размещают заказы на строительство морских судов, двигатели которых могут работать на метаноле, а некоторые крупные судовладельцы уже ввели такие суда в эксплуатацию. Это только начало «метанольного бума» в морских грузоперевозках, уверены эксперты. Конечно, сфера применения метанола в качестве топлива не ограничится морскими перевозками. В разных институтах мира, включая российские, уже разрабатываются проекты генераторов, автомобильных и даже авиационных двигателей – то есть, создаются условия для дальнейшего роста спроса на это топливо.

«Основной сегодняшний аргумент в пользу метанольных проектов – возможности использования метанола в качестве компонента судового топлива. — подтверждает Фарес Кильзие, глава инвестиционного фонда CREON Capital. — Международная морская организация (IMO) последовательно реализует курс на отказ от высокосернистого судового топлива типа мазута, в качестве альтернатив которому рассматриваются либо СПГ, либо метанол – основной его конкурент».

Ситуация открывает предпосылки, как сказано в отчете «Восток Капитал», к «взрывному росту экспорта российского метанола», и в правительстве это понимают. Министерством промышленности и торговли разработана стратегия развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 г., в которой производству метилового спирта отведено особое место. В РФ запланирована реализация не менее 15 проектов по производству метанола, с общим объёмом продукции более 19 млн т, что приведет к увеличению суммарной мощности в 5 раз.

Из наиболее крупных проектов стоит отметить «Портово-индустриальный парк «ОТЭКО» на Таманском полуострове, в создание которого частный инвестор намерен вложить 8 млрд долларов. Инвестор планирует производить до 3,5 млн т метанола в год, запуск намечен на конец 2021 года. Еще один значительный проект – завод по переработке природного газа в метанол мощностью 1,7 млн т в год в городе Усть-Луга Ленинградской области.

Его строят «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ), «Балитйская газохимическая компания» (БГХК), компания «Инваста Капитал», японская корпорация Marubeni.

Ввод в эксплуатация запланирован на 2023 год. Те же РФПИ и Marubeni выступают соинвесторами на строительстве нового производства мощностью более 1 млн тонн метанола в год в Волгограде, на базе завода «Химпром»; и также сроком реализации обозначен 2023 год. Польская компания Ekozon сообщила о намерении инвестировать 63 млрд руб. в строительство аналогичного завода мощностью 1,6 млн тонн в городе Пикалево (Ленинградская обл.), запуск запланирован на 2025 г.

Как легко заметить, производства метанола расположены в непосредственной близости от крупных российских портов, и этому есть объяснение.

«За последние четыре года наш фонд рассматривал порядка 15 метанольных проектов, и в результате мы пришли к основополагающему выводу: без привязки к портам эти проекты являются неконкурентноспособными, прежде всего по логистике. — говорит Фарес Кильзие. — Если же метанольные проекты привязаны к портам, то при наличии достаточных поставок газа и невысоких удельных затратах на одну тонну конечного продукта они всегда найдут свою нишу на рынке в плане эффективности. Поскольку у РФ есть дешевый газ, то операционная загрузка мощностей очень высокая, а операционные издержки низкие».

Недавно СМИ сообщали об ещё одном близком к реализации и чрезвычайно интересном проекте – строительстве целой флотилии плавучих заводов по производству метанола, которая будет работать в связке с газодобывающими структурами, в том числе ОАО «Газпром». Эти заводы под общим названием «ФлотМетанол» должны заработать уже летом 2020 года, и в перспективе флотилия будет ежегодно производить 10 млн тонн метанола. Проект, по сути, объединяет в себе производственные и перевалочные мощности: производимый метанол будет тут же заливаться в танкера, чтобы отправиться на экспорт в Европу и Юго-Восточную Азию.

Одним из перспективных направлений экспорта российского метанола аналитики называют китайский рынок — несмотря на то, что Китай и сам производит и частично экспортирует метанол. Однако объемы потребления этого продукта китайской промышленностью огромны, и они будут только расти. Достаточно сказать, что сегодня на Китай приходится более половины мирового потребления метанола, 41 млн тонн в год.

«Основным мировым потребителем метанола остается Китай, причем он продолжает его импортировать. — подтверждает и Фарес Кильзие . — Хорошая для РФ новость заключается в том, что Китай в последней сделке по урегулированию торговой войны с США не убрал тарифы на метанол, поэтому есть шанс, что экспорт метанола на китайский рынок для РФ останется выгодным».

По данным аналитической группы Methanol Market Services Asia (MMSA), в начале февраля цены на метанол находились в диапазоне 225-320 долларов за тонну в зависимости от конкретного рынка. Иными словами, в моменте перспективный объем заявленных мощностей российского рынка можно оценить в 4,3 млрд долларов. Для сравнения, в 2018 году объем российского экспорта нефти составлял 129 млрд долларов, газа – 49 млрд долларов. При этом необходимо учитывать наблюдаемую в последние годы тенденцию падения цен на метанол – в начале 2014 года его стоимость приближалась к 550 долларов за тонну, но с тех пор упала вдвое вместе с ценами на газ.

Иначе говоря, даже на фоне огромных доходов российских экспортеров нефти и газа производители метанола смогут выглядеть вполне достойно.

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