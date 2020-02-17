В Госдуме назвали Польшу «лающей на Россию моськой»

17.02.2020, 8:05, Новости дня

Варшава готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу и позиции своих партнеров по ЕС, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

«Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой «мировой моськой»… Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнеров по ЕС», — сообщил депутат RT.

По его словам, говоря о том, что от РФ исходит угроза для ЕС, польские политики делают вид, что в упор не слышат лидеров Евросоюза. РФ в свою очередь, считает депутат, доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы.

В воскресенье министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что РФ якобы представляет угрозу для Евросоюза, а также национальных интересов стран – членов ЕС.

Польские политики регулярно выступают с громкими антироссийскими заявлениями. Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что РФ ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Варшава поставила антироссийскую мифологию на службу своим политическим интересам, и разбиралась, в чем корень исторической вражды двух славянских народов.  



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Рубль подешевел к доллару и евро

09.01 / Придумано название для «отставки» принца Гарри и Меган Маркл

16.02 / Дочь бывшего высокопоставленного американского чиновника обвиняется в убийстве

20.12 / Рада отложила голосование по рынку земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум – «Национальный корпус»

01.02 / Ермак: Может, в будущем на Донбассе будет новейший экономический хаб

09.02 / Полиция Флориды арестовала водителя, въехавшего в палатку для регистрации избирателей

17.01 / В мире: «Недопремьер» Украины сыграл на слабости Зеленского

27.12 / Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий

20.01 / Трамп и Макрон заключили перемирие в споре о цифровом налоге

12.12 / Песков назвал позитивным знаком въезд российского журналиста на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика