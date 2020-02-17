Мать Илона Маска вышла в свет в весеннем образе

17.02.2020, 8:04, Разное

Мать Илона Маска появилась на публике в ярком весеннем образе. Своим появлением на Неделе моды в Нью-Йорке 71-летняя Мэй Маск в очередной раз продемонстрировала смелый стиль.

Для посещения Недели моды в Нью-Йорке Мэй Маск выбрала стильный ярко-оранжевый костюм, который украсила сочными лимонными деталями. Основу её наряда составили блузка и шелковые прямые брюки. Завершали образ лимонный тренч и такого же цвета элегантные туфли-лодочки, а также небольшая сумочка с ярко-жёлтыми элементами. Поклонники отметили, что наряд 71-летней модели невольно наталкивает на мысль о приближении весны, тепла и хорошей погоды.

Напомним: продолжительное время Мэй Маск жила в Южно-Африканской Республике. Там родился и её сын Илон Маск. В подростковом возрасте он уехал в Канаду и до поступления в университет жил у родственников. Мэй Маск решила последовать за сыном. В Канаде мать бизнесмена преуспела в модельном деле: снялась в рекламе многих известных компаний и даже поучаствовала в нескольких обнажённых фотосессиях, которые затрагивали важные для общества темы. Кроме того, Маск появилась в видеоклипе певицы Бейонсе. Карьеру модели она совмещала с деятельностью диетолога.