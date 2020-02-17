«Она больна»: Дочь Марии Шукшиной нелестно высказалась о Фрейе Зильбер

17.02.2020, 8:04, Разное

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна нелестно высказалась в адрес матери ребёнка своего брата Макара Фрейи Зильбер. «Она совсем больной и наркозависимый человек», — говорит девушка.
После того, как Фрейя Зильбер отдала своего сына на воспитание в семью Марии Шукшиной, свою точку зрения высказала Анна Трегубенко. Она отметила, что мать ребёнка — крайне нестабильный человек, который способен загубить не только свою жизнь, но и малыша. При этом она точно не планировала заниматься его воспитанием, не говоря уже о заботе о психическом благополучии. Оставить ребёнка с отцом Зильбер решила на время, но дочь Шукшиной уверена, теперь Марка ей никто не отдаст.

Не упустила из виду дочь актрисы внешние данные ребёнка. Она отметила, что мальчик с его отцом просто одинаковые. Причём речь идёт не только о внешности, но и о поведении. «Это просто Макар в детстве», — говорит Трегубенко.



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