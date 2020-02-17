Сосед рассказал об убившем жену многодетном отце из Подмосковья

17.02.2020, 7:58, Новости дня

Сосед многодетной семьи в поселке Селятино в Подмосковье рассказал о мужчине, застрелившем жену из ружья, и покончившем с собой.

По словам соседа, Ариф Салаев недавно развелся с женой, но жили они вместе, занимая две комнаты в общежитии. «Когда он развелся, то бегал тут ныл: вот, Лена, Лена, за что на развод?», – рассказал сосед «360».

Он также сообщил, что Салаев работал грузчиком, иногда выпивал, но чаще всего был трезвым. Ссор между супругами он не слышал.

Ранее стало известно, что мужчина «в присутствии сына 2009 года рождения выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову супруге». Всего в семье пятеро детей, четверо – несовершеннолетние, сейчас они находятся с бабушкой. По предварительной информации, конфликт произошел из-за развода.