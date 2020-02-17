Сосед рассказал об убившем жену многодетном отце из Подмосковья

17.02.2020, 7:58, Новости дня

Сосед многодетной семьи в поселке Селятино в Подмосковье рассказал о мужчине, застрелившем жену из ружья, и покончившем с собой.

По словам соседа, Ариф Салаев недавно развелся с женой, но жили они вместе, занимая две комнаты в общежитии. «Когда он развелся, то бегал тут ныл: вот, Лена, Лена, за что на развод?», – рассказал сосед «360».

Он также сообщил, что Салаев работал грузчиком, иногда выпивал, но чаще всего был трезвым. Ссор между супругами он не слышал.

Ранее стало известно, что мужчина «в присутствии сына 2009 года рождения выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову супруге». Всего в семье пятеро детей, четверо – несовершеннолетние, сейчас они находятся с бабушкой. По предварительной информации, конфликт произошел из-за развода.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Спрогнозирован значительный рост выбросов CO2 из-за пожаров в Австралии

09.01 / Появилось видео дозаправки МиГ-31БМ в воздухе

07.02 / «Меня оклеветали, унизили и оскорбили». Подозреваемый в убийстве ветеранов медбрат заявил о своей невиновности

29.12 / Судебное разбирательство в деле освобожденных экс-беркутовцев будет продолжено – ГПУ

11.02 / Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек, вылечились 3996

13.02 / Суд отказал в принудительном наблюдении сбежавшей из карантина петербурженки

04.12 / Трамп рассказал о ситуации с решением по санкциям в отношении «Северного потока – 2»

13.12 / Глава Госгеонедр Опимах представил в Лондоне три украинских нефтегазовых участка

09.01 / Maruv обнародовала бэкстейдж и кадры концерта в Москве

17.01 / Лавров раскритиковал США за злоупотребления из-за штаб-квартиры ООН на своей территории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика