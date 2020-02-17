Стала известна причина посадки самолета Уфа – Пхукет в Шереметьево

17.02.2020, 7:51, Новости дня

Самолет Уфа – Пхукет полетел в Москву на диагностику из-за сигнализатора неплотного закрытия багажного отсека, сообщил представитель экстренных служб.

Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) в 02.01 (00.01 мск). По данным сервиса Flightradar24, после взлета самолет долго кружил у аэропорта Уфы, после чего направился на запад и в 5.29 мск сел в Шереметьево.

«При вылете из аэропорта Уфа, прямым рейсом в Пхукет самолетом Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека», – сообщил источник РИА «Новости».

Командир экипажа принял решение о выработке топлива и следовании в аэропорт базирования – Шереметьево для диагностики оборудования.

На борту были 423 человека, включая 12 членов экипажа.