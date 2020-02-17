Мнение: Письмо: «Как все это сохранить?»

17.02.2020, 7:43, Разное

В этом письме автор борется со своими багами, чтобы сохранить красное поле.

И у нее это кое-как действительно получается.

Она доводит отношения до совместного проживания, но бороться за красное поле ей становится сложней.

Хотя она и продолжает борьбу.

Давайте посмотрим на это. Надеюсь, что скоро вы будете лучше понимать, что такое красное поле.

И тогда мы сможем попробовать задачи про рыбалку.

viktoriya9313

Добрый день, дорогая Эволюция!

Спасибо Вам за то, что Вы делаете!

Пишу письмо в надежде на разбор.

Моя история о том, как рапану случайно повезло.

И рапан хочет хоть немного начать выходить из подводного мира.

(Самуничижения автор путает со скромностью. Опишите ей различия)

Мы познакомились с А случайно. Я искала компанию из нескольких человек для дружеского путишествия. Незадолго до этого, закончились отношения, где я сливалась со свистом, гордо нося корону Сокровища. Меня бросили, а на следуюший день решила, что прикинусь, что я сильная, у меня все хорошо. Твердо решила не позволять себе приходить на работу без макияжа, с утра ходила в спортзал, а вечером изучала европейскую прозу 20-го века, ну и мечатала слетать туда в ближайший отпуск. С друзьями. Друзья не смогли, поняла что надо расширять круг общения.

(Хорошо, что она не стала липнуть к бывшему и не стала впадать в уныние. Но смотрите что она путает с прокачкой ресурсов. Макияж каждый день считает прокачкой ресурса имидж, художественную прозу о Европе и мечты об отдыхе там считает изучением чего-то, ресурсом учебы, расширение круга бездельного общения считает прокачкой дружбы. Только спорт с утра тут на месте, но и его автор посвящает поиску новой половинки. Это лучше, чем киснуть и унывать, но это не прокачка)

Написала в одном сообществе, что ищу вот нескольких человек. И откликнулся Он.

Мы списались, и в течение нескольких сообщений договорились встретиться для покупки билетов. Со мной, и с другими участниками поездки))

Помню, как он в первую встречу, усердно вбивал цифры в телефоне, с видом Шерлока и с выдержкой Штирлица))) Он был просто неподражаем в этот момент))

(Автор идеализирует этого парня. Но вот такая идеализация с первого взгляда это ведь тоже отсутствие скромности и корона. Понимаете почему?)

Помню, свой дикий восторг, и как я сказала:

«Господи, покупка билетов даже лучше чем первый поцелуй»))) посмеялись.

(Здесь она зачем-то выдала в себе доярку, голодную до поцелуев с кем угодно. Девушки, даже если ваш парень будет говорить вам, как прекрасно целоваться с женщинами, вас покоробит, поскольку речь идет о всех женщинах, о многих, без разбору. А когда девушка такое заявляет, она тем более расписывается в своем голоде. Будьте скромней, не болтайте как вы абажаете секс и все такое. Ничего красивого в этом нет)

Ну а дальше была уже полная организация всего тура. Причем А так ловко все взял в свои руки, что я могла лишь стоять в сторонке и бесконечно восхищаться. Я никогда, пожалуй, такого не встречала : он разговаривает настолько слажено и четко, что его речь похожа на граненый алмаз. Он знает вообще все. И умеет, пожалуй, тоже. Я не знаю, как можно на него просто смотреть и не восхищаться.

(Здесь уже заметно, как высоко она ценит свое восхищение? Она считает это даром и оплатой любого труда. И ей кажется, что раньше она «гордо носила корону Сокровища», а теперь сняла)

В общем, мы много общались. Он кидал мне свою музыку, рассказывал о каких-то неудачах в личной жизни. А мне единственное объяснение в голову приходило, что единственная проблема, которая могла произойти — только его охлаждение.

Как-то переписывались, и я ему рассказываю, что с букингом разобралась, и что сумму не спишут с карты. Потом пошел разговор, что у меня круглая дата на работе. Вот ровно сегодня год назад я подписала договор))

И он приглашает меня на ужин. Я, конечно же, мчусь на всех порах с работы переодеваться и краситься. Потом смываю с себя все и наношу немножко румян, мыслями, что это всего лишь дружеский ужин, и на него не стоит идти так, будто пытаешься охмурить главного мужчину в своей жизни.

(Охмурить ярким макияжем никого невозможно. Особенно если вы пришли не на дискотеку, а на ужин. Дать понять, что вы изголодались по сексу и мужскому вниманию, да, можно)

Мы весь вечер что то обусждали, помню только что весь вечер смеялась и сверкала как медный таз.

На следующий вечер он снова меня позвал. И я пошла. А потом еще. Мы все время были на связи, все время что-то обсуждали, кидали мемы. И мне так хотелось сказать :»Ты мне безумно нравишься, давай встречаться», и только понимание, что он все таки очень умен, итак видит мою бегущую строку на лбу меня останавливало. Ну еще то, что в моих предыдущих отношениях подобное поведение меня к хорошему не приводило.

(А если бы он не видел бегущую строку, надо было предложить ему встречаться? Зачем становиться паровозом? Чтобы превратить мужчину в товарный вагончик? Хорошо хоть на уровне решета она удерживает своего Штурмана, но лучше было бы избавиться от него на уровне сита. Понимаете, как Штурман на уровне сита проявляется? А другие баги?)

Да и вообще, задача моя была хоть немного стать рыбой, а не напяливать на себя корону «ярыбачко» и не творить херню, которую я все равно плохо рефлексирую.

Помню, как мы виделись подряд несколько дней, и как он в течение дня намекал на то, что хотел увидеться и сегодня. И пишет :

Хотел за тобой заехать на каршеринге, со словами Эй, дэвушка, вас подвести, но побоялся быть навязчивым. Честно.

На этом моменте у меня выпал телефон из рук, я побежала вниз пешком с 9 этажа, поговорила с коллегами об особенностях конвертации курса валюты по кредитной карте. Забежала в комнату отдыха, сдеалал 15 приседаний, выпила зелёный чай.

Возвращаюсь на место, беру телефон, а там сообщение :»Зловещая тишина»))

Извинилась, сослалась на то что вызвал руководитель, и сказала что всегда ему рада)) Понимая, что мне нельзя надевать на него этот колпачок.

(Она описала, как она делает паузу, но по сути она пропустила ход и не подкрепила его шаг. И совсем не потому, что пыталась действовать стратегически, нет. Она просто хотела насладиться вот этим ощущением победы и подъема, хотела почувствовать себя наверху и поэтому взяла паузу. А по сути это ее промах, пусть и не косяк)

Потом мы снова встретились. Я думала, что должна общаться с ним, как со своими друзьями-парнями. И ни шагу не делать из этого круга. И пусть дисбаланс есть. И пусть я влюблена. Ничего страшного.

Обещала его позвать в свой любимый бар. Но потом совершенно вылетело из головы, что обещала именно в тот день, когда до поздна проторчала на работе.

В ходе диалога моя лажа всплывает, и я признаюсь, что я просто лох, который плохо дружит со временем. И что я помнила, что у него выходной и что дергать было неудобно. И тут сообщение :

Запомни раз и навсегда, долбать — это нормально. Долбай, если хочешь.

(Он ей на ее Попрошайку ответил так. Она ныла, что боится его долбааать. И вообще так много самоуничижается, что ему приходится говорить с ней немного резковато, как воспитателю. Это не страшно, пока все свежо и она порхает, но потом это будет вызывать у нее обиду и поджатый подбородок)

В общем, снова пошли гулять.

И снова))) В один прекрасный день, мы пошли есть вкуснейшие рёбрышки и пили))

Вышли на улицу, курим улыбаюсь

Спрашивает, что улубаешься?

Мне хорошо)

От пива?

Нет, от тебя)

Он тоже заулыбался и стал делать забавные движения ахах. До сих пор забыть не могу этот эпизод)) Хотя уже 4 месяца прошло))

Мы гуляли почти всю ночь, приклавались. В голове только «Общайся как с Димой», Вы ведь друзья. В какой-то момент, мы сидим на скамейке, он смотрит на часы.

-Ты все равно уже не успел на электричку.

-Да, мне просто на работу завтра.

-Тогда по домам?

-Я хочу ещё с тобой пообщаться

-Ну хочешь, я доеду с тобой на такси до дома, пообщаемся там эти 30-40 мин, а потом я поеду обратно?

-Хочу.

И он меня поцеловал. С самого начала же было понятно — я все равно не сдержалась бы. Поехали к нему, переспали. Утром когда проснулись, мне было и смешно, и стыдно немного))

(Такое ощущение, что она и тут собиралась сдерживаться и считает, что должна была отказывать ему. Вот паровозы не видят разницы между — приставать самой и ответить на инициативу парня, им кажется, что это одно и то же. Хотя приставать самой не надо, отвечать на инициативу нужно, особенно если это не первая встреча и вы уже влюблены. Зачем строить из себя замороженных селедок?)

За все время нашего знакомства, мы ни разу не расставались дольше чем на три дня. Может, это эксель играет, но таких отношений у меня ещё не было. Мы поехали вместе в Европу, в которой пару раз поругались. Ненадолго.

(Здесь плохое мы про поругались. Вроде и действие описывается, но все равно плохое мы в этом контексте. Понимаете почему?)

А потом, в свете обстоятельств, получилось, что хозяину квартиры, которую я снимала, понадобилось ее проадть, и мне пришлось съехать. Должна была месяц пожить у подруги, а потом пеоеехать в другое место. А, как настоящий мужчина, вызвался помочь с вещами. Должны были поехать отвести к подруге, но потом он предложил оставить их в машине, выпить вино с мясом, а вещи отвести через пару дней. Да, можно так.

(Сама ситуация, в которой девушке негде жить, для парня, который с ней спит, щипцы. Лучше видеть ситуации-щипцы, чтобы во-первых, избегать их, во-вторых, не считать это шагами)

Потом, А стал говорить, что это место слишком далеко от моей работы. Потом, помогал мне искать квартиру. Ложимся, засыпаем, и он говорит, вот уедешь, и не сможем так каждую ночь засыпать.

-Почему?

-Будем в разных квартирах.

-Будешь в гости заходить, если захочешь)

-Ну да.

И так несколько раз. По итогу, он прямо сказал : зачем тебе платить, живи тут. Что тебе тут плохо? Нарушения личного пространства я не чувствую.

В общем, потом снова спрашивает почему я хочу переехать. Говорю, что просто так будет комфортнее всем. И ему, так как у него сын, который раз в месяц к нему приезжает. Да и вообще — у тебя пока нет стиральной машины, будет у меня. Вещи будешь ко мне привозить, а я стирать))

(Ну здесь она попыталась что-то такое типа анти-щипцов сделать. Поэтому парень, который сначала чувствовал обязанность предлагать совместное житье и не очень этого хотел, решил, что вместе и правда будет нормально)

В общем, он купил стиральную машину, и я осталась жить у него. Я как то захотела, чтобы его жизнь стала с моим появлением хоть немного лучше. Я в тот же день заказала хлебопечку, чтобы когда ог приходил с работы, дома был запах свежего хлеба. Постоянно что то готоврю, стараюсь чтобы это было максимально вкусно.

(Она правильно все понимает. Жизнь совместная для человека должна стать лучше, чем жизнь без вас, а не хуже. Но вот сейчас будет пример, как она пытается действовать в красном поле на втором уровне, то есть приносить пользу, но при этом теряет красное поле на первом уровне, то есть утрачивает независимость. А второй уровень не появляется без первого. До этого момента она правдами-неправдами все-таки сохраняла кое-какую независимость, удерживала свою нужду и баги, а теперь ей стало сложней, она стала цепляться и собирать шкатулку)

Мне иногда сложно предугадать его настроения, и когда я могу оказаться некстати. Я не хочу разрушить эти отношения липокостью. Страшно порой от мысли, что я не замечу, когда он начнет плюсовать и не смогу сделать правиттный ход. Сейчас мы уехали на море, празлновать наши дни Рождения, но я не знаю как защититься от сильного дисбаланса. Я слишком влюблена, что запросто могла ослепнуть.

(Если вы живете в панике, боясь потерять человека, это уже липкость. Сильная влюбленность — это хорошо, но если вы уважаете себя и уважаете человека, вы не видите в нем средство для своей жизни, вы хорошо понимаете, что он отдельный субъект и вы отдельный и вас связывает взаимное удовольствие. Вы занимаетесь чем-то своим тоже, получаете удовольствие и от своих дел, не пытаетесь внедриться во все, чем живет ваш любимый, не стремитесь к слиянию. Это избавляет его от вашей липкости и душности. Но вы и холодом его не награждаете, готовы разделить с ним все, если он хочет. Именно сочетание самостоятельности и любви позволяет поддерживать баланс)

Он ни разу не сказал, что любит меня, но каждый день делает что то действительно важное и полезное для меня. Ищешь телефон в подарок маме? На, самое выгодное предложение. У твоего телефона быстро садится батарейка, нужен новый. В марте куплю. Нет, я уже купил. Я тоже ни разу не сказала, потому, что боюсь, как бы это не стало шипцами.

Дорогая Эволюция, не могли бы Вы мне подсказать, что делеть, как это все сохранить?

(Если вы боитесь это потерять, значит вы не уважаете себя и его. Не нужно бояться потерять то, что вам не принадлежит. В этом уже есть щипцы. А вы должны уважать волю человека, поэтому страх потерять его должен быть индикатором, что ваш локус контроля съезжает мимо границ. В границах — жить настоящим, не собирать шкатулку и не кормить корону, а делать совместную жизнь удобной и приятной для любимого человека)