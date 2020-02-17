Настойчивое желание Трампа убить сына бен Ладена получило объяснение

17.02.2020, 7:37, Новости дня

Президент США Дональд Трамп требовал от спецслужб США устранить именно Хамзу бен Ладена, а не других террористов, только потому, что знал младшего сына Усамы бен Ладена по имени, сообщили СМИ.

Как сообщила телекомпания NBC со ссылкой на бывшего сотрудника американской администрации, в первые два года президентства Трампа высокопоставленные представители американского разведывательного сообщества представляли ему список наиболее опасных для США террористов, на поиск и последующее устранение которых были направлены большие силы, передает ТАСС.

По данным канала, в их числе значились были главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в России) Касим ар-Райми, уничтоженный в конце января в ходе спецоперации ВС США в Йемене, а также лидер террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, в конце октября 2019 года ликвидированный в сирийской провинции Идлиб.

Трамп, несмотря на наличие столь серьезных угроз, в первую очередь требовал от спецслужб устранения Хамзы бен Ладена, который представлял меньшую опасность и, исходя из слов источников, не планировал атак.

«Я никогда не слышал об этих людях. Что насчет Хамзы бен Ладена?» – передает телекомпания слова Трампа.

По словам экс-сотрудника администрации, хозяин Белого дома в принятии решений об устранении опасных для США террористов руководствовался исключительно тем, знает ли он их по имени.

В конце июля стало известно о смерти сына бен Ладена, но о времени его гибели не сообщалось. В начале августа появились подозрения, что к этому причастны Соединенные Штаты.

В середина сентября Трамп сообщил, что сын Усамы бен Ладена – Хамза бен Ладен – был уничтожен в результате американской спецоперации.