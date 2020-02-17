Агафья Коровница: странный праздник в честь жуткой расправы 18 февраля

17.02.2020, 7:30, Разное
История святой
Ответ на вопрос, какой праздник 18 февраля, стоит искать в
житиях священномученицы Агаты, жившей в III веке на Сицилии. Она родилась в богатой
семье. Однако ей не повезло – на красивую девушку обратил внимание городской
префект.
Христианка Агата отвергла домогательства развратника. Его
месть была страшна. Воспользовавшись царившими тогда антихристианскими законами,
он отправил несчастную в публичный дом, откуда ее бросили в темницу. За
решеткой мученице отсекли груди, а после истязаний сожгли на костре.
Католики считают, что хлеб, освещенный в день почитания
святой Агаты, обладает способностью изгонять из человека бесов. Православные
вспоминают мученицу под именем Агафья.
Агафья Скотница: пугающие обычаи на 18 февраля
На Руси святая мученица, ставшая жертвой жуткой расправы,
приобрела специфическую профессию. В народе ее называли Агафьей Коровницей или
Скотницей. В крестьянской культуре существовал однозначный ответ на вопрос,
какой праздник 18 февраля. Дело в том, что к этому сроку коровы начинали разражаться
телятами. До этого за животными советовали приглядывать 27 января, в день Нины – обряд скотины.
Считалось, что в это время коровы наиболее восприимчивы к
чарам злых сил, которые, как раз, активизируются и стараются навредить скотине.
Простой люд как мог боролся с нечистыми. Например, женщины опахивали –
проходили с плугом – деревню или конкретно свой двор. Так от жилища можно было
отогнать живущую в лесу уродливую старуху с граблями в руках – Коровью смерть. Мужчинам
в этот момент категорически запрещалось выходить из домов.
Когда процессия во главе с запряженной в плуг вдовой,
сопровождаемой девицами в одних рубахах и с распущенными волосами, творила свой
ритуал, считалось, что случайного путника они встретить не могли. Если и шел
навстречу человек или зверь, то, были уверены крестьяне, под этой маской
скрывалась сама Коровья смерть. Несчастного крепко били и прогоняли, а в
старину и лишали жизни.
Грозила беда не только скотине и неосторожным путникам. Люди
верили, что в этот день злые духи могут пробраться в дом через печную трубу и
устраивали погром. Достаться могло как хозяевам, так и гостям, да и обычным
прохожим, неосторожно остановившимся возле попавшего под раздачу жилья.
Отметим, 31 января, на Афанасия-ломоноса, существовал специальный обряд,
который, как считалось, может помочь спастись от попадания в дом через печную трубу
служителей злых сил.
Еще один обычай, указывающий на связь праздника 18 февраля с
потусторонним миром, касается поминок. Люди вспоминали своих предков, отошедших
в мир иной. Особо внимательно молиться надо за души тех, кто погиб
насильственной смертью, считал народ.
Именины 18 февраля
- Агафья,
- Александра,
- Антоний,
- Антон,
- Василиса,
- Воиф,
- Евагрий,
- Елладий,
- Макарий,
- Макар,
- Михаил,
- Полиевкт,
- Феодосий,
- Феодулия.
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