Агафья Коровница: странный праздник в честь жуткой расправы 18 февраля

17.02.2020, 7:30, Разное

История святой

Ответ на вопрос, какой праздник 18 февраля, стоит искать в

житиях священномученицы Агаты, жившей в III веке на Сицилии. Она родилась в богатой

семье. Однако ей не повезло – на красивую девушку обратил внимание городской

префект.

Христианка Агата отвергла домогательства развратника. Его

месть была страшна. Воспользовавшись царившими тогда антихристианскими законами,

он отправил несчастную в публичный дом, откуда ее бросили в темницу. За

решеткой мученице отсекли груди, а после истязаний сожгли на костре.

Католики считают, что хлеб, освещенный в день почитания

святой Агаты, обладает способностью изгонять из человека бесов. Православные

вспоминают мученицу под именем Агафья.

Агафья Скотница: пугающие обычаи на 18 февраля

На Руси святая мученица, ставшая жертвой жуткой расправы,

приобрела специфическую профессию. В народе ее называли Агафьей Коровницей или

Скотницей. В крестьянской культуре существовал однозначный ответ на вопрос,

какой праздник 18 февраля. Дело в том, что к этому сроку коровы начинали разражаться

телятами. До этого за животными советовали приглядывать 27 января, в день Нины – обряд скотины.

Считалось, что в это время коровы наиболее восприимчивы к

чарам злых сил, которые, как раз, активизируются и стараются навредить скотине.

Простой люд как мог боролся с нечистыми. Например, женщины опахивали –

проходили с плугом – деревню или конкретно свой двор. Так от жилища можно было

отогнать живущую в лесу уродливую старуху с граблями в руках – Коровью смерть. Мужчинам

в этот момент категорически запрещалось выходить из домов.

Когда процессия во главе с запряженной в плуг вдовой,

сопровождаемой девицами в одних рубахах и с распущенными волосами, творила свой

ритуал, считалось, что случайного путника они встретить не могли. Если и шел

навстречу человек или зверь, то, были уверены крестьяне, под этой маской

скрывалась сама Коровья смерть. Несчастного крепко били и прогоняли, а в

старину и лишали жизни.

Грозила беда не только скотине и неосторожным путникам. Люди

верили, что в этот день злые духи могут пробраться в дом через печную трубу и

устраивали погром. Достаться могло как хозяевам, так и гостям, да и обычным

прохожим, неосторожно остановившимся возле попавшего под раздачу жилья.

Отметим, 31 января, на Афанасия-ломоноса, существовал специальный обряд,

который, как считалось, может помочь спастись от попадания в дом через печную трубу

служителей злых сил.

Еще один обычай, указывающий на связь праздника 18 февраля с

потусторонним миром, касается поминок. Люди вспоминали своих предков, отошедших

в мир иной. Особо внимательно молиться надо за души тех, кто погиб

насильственной смертью, считал народ.

Именины 18 февраля