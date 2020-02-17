Назван лучший российский регион по качеству жизни

17.02.2020, 7:30, Разное

Эксперты определили российские регионы, в которых условия для жизни являются наиболее благоприятными. При составлении рейтинга специалисты опирались на данные Росстата, Минфина, Минздрава, ЦБ и других источников, сообщает РИА Новости.

Лидерами списка стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ленинградская область, Калининградская область и Югра, передает телеканал «360».

Самое низкое качество жизни было зафиксировано в Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Курганской области и на Алтае. В этих регионах наблюдается низкий уровень социально-экономического развития, уточняет URA.ru.