МИД назвал убийство Сулеймани нарушением международного права

17.02.2020, 7:19, Новости дня

Москва выступает за преодоление разногласий между США и Ираном через диалог, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если Вы имеете в виду очередной виток американо-иранской эскалации, с которого начался текущий год, то наша позиция известна. Мы осуждаем любые действия, противоречащие принципам Устава ООН и ведущие к росту напряженности в регионе. Организованная 3 января атака Пентагона по аэропорту города Багдад, в результате которой погиб командующий силами спецназначения КСИР Ирана Сулеймани, стала вопиющим нарушением международного права», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Stampa слова Лаврова.

Он напомнил, что это был гражданский аэропорт.

«Так что повторю то, что уже сказал недавно в ходе визита в Шри-Ланку: эти действия американцев – за рамками», – добавил он.

«Россия выступает за преодоление имеющихся разногласий исключительно через диалог, за столом переговоров. На это ориентирована российская Концепция коллективной безопасности в районе Персидского залива, презентация которой состоялась летом прошлого года. Так, в отличие от продвигаемых рядом государств конфронтационных схем мы предлагаем региону конструктивную, объединительную повестку дня, призываем к формированию механизмов совместного реагирования на вызовы и угрозы», – подчеркнул Лавров.

В Москве убеждены, что «последовательная реализация данной инициативы стала бы важным шагом на пути оздоровления ситуации на всем Ближнем Востоке, позволила бы заложить основу для создания там архитектуры взаимного доверия».

Глава МИД РФ сообщил также, что обстановка в Ливии после берлинской конференции не претерпела кардинальных изменений.

«Утверждать, что ситуация в Ливии после берлинской конференции «вновь выходит из-под контроля», на мой взгляд, не совсем корректно. Правильнее было бы сказать, что обстановка не претерпела кардинальных изменений», – сообщил Лавров.

«В принципе, в этом нет ничего удивительного. Противоречия между основными участниками ливийского конфликта зашли настолько далеко, что разрешить их в рамках одного мероприятия, пусть даже и такого представительного, как берлинский форум, невозможно. Ведь раньше уже проводились встречи в Париже, Палермо, Абу-Даби, которые не привели к изменению ситуации в лучшую сторону», – отметил российский министр.

Он отметил, что поэтому главная задача, которая стоит сегодня перед международным сообществом – «заручиться четким согласием ливийцев с положениями итогового документа берлинской конференции».

При этом Лавров оговорился, что после конференции есть позитивные подвижки.

«Приступил к работе совместный военный комитет «5+5», начата практическая подготовка запуска механизма Форума политического диалога. Завязываются межливийские консультации по экономической проблематике. Эти тенденции необходимо закреплять, добиваться прогресса одновременно на всех треках урегулирования», – сказал он.

Глава МИД добавил, что гарантом территориальной целостности Ливии должны выступать сами ливийцы, «а задача международного сообщества – содействовать им в создании необходимых условий при понимании, что универсальные гарантии может дать только Совет безопасности ООН».

«Со своей стороны намерены работать в этом направлении», – сказал он.