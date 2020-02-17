США провели испытания баллистической ракеты

17.02.2020, 7:12, Новости дня

Военно-морские силы США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части, сообщили в пресс-службе ВМС.

Запуск был произведен со стратегической подводной лодки USS Maine класса «Огайо» в районе побережья Сан-Диего (штат Калифорния).

«Испытание призвано проверить состояние Trident II и собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегических ядерных сил», – передает ТАСС сообщение ВМС.

Ракеты Trident II изначально планировалось снять с вооружения в 2024 году, но затем срок их службы был продлен до 2040-х годов. Этот пуск стал 178-м по счету с момента, когда эти ракеты были поставлены на вооружение в 1989 году.

Trident II – единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд, в ВМС США и Великобритании.

В сентябре США провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с подлодки. Одна из них пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.