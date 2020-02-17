Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

17.02.2020, 7:06, Новости дня

Банк РФ собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. Перечень таких операций, которых существует более ста, не менялся с момента создания – в течение 8 лет. Центробанк намерен исключить некоторые критерии и ввести ряд новых, передает РИА Новости.

Так, из списка предлагается удалить операции с заградительными тарифами или высокими комиссиями, а также со сложными и нестандартными расчетами.

К существующим критериям сомнительных операций могут быть добавлено регулярное снятие физлицом денег, поступающих от фирмы или индивидуального предпринимателя. Также в список может быть добавлен отказ клиента банка от разовой операции и его просьба закрыть счет и выдать средства после того, как у кредитной организации возникли какие-либо вопросы.

Основанием для блокировки счета может стать ситуация, когда поступления на счет юридического лица оказываются существенно ниже его трат. У банков могут возникать вопросы к компаниям, занимающимся сделками с криптовалютой или проводящими расчеты наличными за медицинские, транспортные или иные услуги.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской, пытались всунуть на обмен несколько раз. Сейчас может «прокатить» – адвокат семей Небесной сотни

06.12 / Лесных – 3 года колонии, Мартинцов – 2,5 года, Мыльников – 2 года условно. Суд приговорил обвиняемых по «московскому делу»

03.01 / Освобожденный из российского плена моряк Эйдер женился в прямом эфире

04.01 / Календарь: 4 января — Журнал «Time» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина

13.02 / Видео: Какими будут пассажирские самолеты будущего

17.12 / Крищенко заявил, что смерть мужчины в центре Киева не связана со столкновениями под Радой

31.12 / Subaru повышает российские цены на автомобили

05.01 / Недорогой смартфон от Nokia стал еще дешевле

05.02 / Бывшая российская фигуристка раскритиковала жизнь в Канаде

24.01 / Дело Шеремета. Суд смягчил меру пресечения для Дугарь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика