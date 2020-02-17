В Петербурге выбирают «Учителя будущего»: в финал прошли 12 команд

17.02.2020, 7:06, Новости дня

В Петербурге завершился полуфинал конкурса "Учитель будущего". В нем соревновались 50 команд из семи регионов северо-запада России. В финал прошли только 12, передает телеканал "Россия 24". Примерно половина участников были молодыми педагогами — не старше 35 лет.

Сам конкурс — часть президентской платформы "Россия — страна возможностей". Он реализуется в рамках национального проекта "Образование". Участники конкурса получают доступ к электронным библиотекам и вебинарам, могут принять участие в программах повышения квалификации, и получить в наставники ведущих ученых.