В Петербурге выбирают «Учителя будущего»: в финал прошли 12 команд

17.02.2020, 7:06, Новости дня

В Петербурге завершился полуфинал конкурса "Учитель будущего". В нем соревновались 50 команд из семи регионов северо-запада России. В финал прошли только 12, передает телеканал "Россия 24". Примерно половина участников были молодыми педагогами — не старше 35 лет.

Сам конкурс — часть президентской платформы "Россия — страна возможностей". Он реализуется в рамках национального проекта "Образование". Участники конкурса получают доступ к электронным библиотекам и вебинарам, могут принять участие в программах повышения квалификации, и получить в наставники ведущих ученых.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Концепт VW Atlas Basecamp могут выпустить серийно

16.02 / Сатановский предрек превращение Европы в «помесь Африки с Ближним Востоком»

27.01 / В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Ираке

15.12 / Украинский ведущий заявил, что русскоязычное население страны «должно исчезнуть как вид»

02.12 / Активист Майдана пожаловался на травлю в Германии

28.01 / Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

18.01 / Стрелявшего в суде Новокузнецка арестовали до 16 марта

05.12 / Пассажиры московского метро невольно стали участниками «бесконечного перфоманса»

11.12 / Бренд Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

13.01 / Тарифы российских операторов могут повыситься почти на 20% из-за «закона Яровой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика