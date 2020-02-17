Экс-сотрудники минюста США требуют отставки генерального прокурора Барра

17.02.2020, 7:06, Новости дня

В США более тысячи бывших чиновников министерства юстиции призвали генерального прокурора Уильяма Барра уйти в отставку.

Они считают, что генпрокурор опозорил ведомство, выполняя личные поручения президента. Речь идет о его вмешательстве в дело приятеля Дональда Трампа Роджера Стоуна, передает телеканал "Россия 24".

Министерство юстиции США заявило, что не считает справедливым предложенный прокурорами приговор Стоуну в 7-9 лет тюрьмы после того, как Трамп выразил свое возмущение в Twitter.



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