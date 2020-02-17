Два очка Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго»

17.02.2020, 7:06, Новости дня

"Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду одержал волевую победу над "Чикаго Блэкхокс" – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Мейсон Аплтон (27), Джек Рослович (36) и Натан Болье (42), а у гостей шайбы забросили Райан Карпентер (16) и Патрик Кейн (40).

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты и записал на свой счет две результативные передачи. Теперь в активе 29-летнего уроженца Липецка 9 (1+8) очков в 40 играх сезона и 169 (34+135) очков в 666 матчах лиги.

"Виннипег" одержал третью победу в последних пяти играх и с 65 очками занимает десятое место в Западной конференции, а "Чикаго" в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Джетс" в среду, 19 февраля, примут "Лос-Анджелес Кингз", а "Блэкхокс" на следующий день дома сыграют против команды "Нью-Йорк Рейнджерс".