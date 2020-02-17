Два очка Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго»

17.02.2020, 7:06, Новости дня

"Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду одержал волевую победу над "Чикаго Блэкхокс" – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Мейсон Аплтон (27), Джек Рослович (36) и Натан Болье (42), а у гостей шайбы забросили Райан Карпентер (16) и Патрик Кейн (40).

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты и записал на свой счет две результативные передачи. Теперь в активе 29-летнего уроженца Липецка 9 (1+8) очков в 40 играх сезона и 169 (34+135) очков в 666 матчах лиги.

"Виннипег" одержал третью победу в последних пяти играх и с 65 очками занимает десятое место в Западной конференции, а "Чикаго" в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Джетс" в среду, 19 февраля, примут "Лос-Анджелес Кингз", а "Блэкхокс" на следующий день дома сыграют против команды "Нью-Йорк Рейнджерс".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Президент Литвы: американцы защищают нас от «агрессивной России»

13.12 / Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

19.12 / Путин рассказал об отношении к негативным оценкам в свой адрес от зарубежных политиков

11.01 / В Абхазии после протестов возбудили уголовное дело о массовых беспорядках

07.01 / СМИ опубликовали письмо Пентагона о выводе войск из Ирака. Пентагон заявил, что это «черновик» и ошибка

11.12 / СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

11.12 / Появилось видео стрельб «Калибрами» с фрегата «Адмирал Эссен»

27.12 / Суд в Одессе освободил из-под ареста 11 человек, их готовят к обмену – СМИ

02.02 / Более 160 пар Москвы зарегистрировали брак в «красивую» дату воскресенья

08.02 / Жителя Одессы подозревают в краже более 1 млн грн из банка – киберполиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика