Индийские врачи назвали главные утренние привычки, мешающие похудеть

17.02.2020, 7:04, Разное

Медики из Индии перечислили главные утренние привычки, из-за которых человек не может похудеть. Например, люди зачастую игнорируют завтрак, хотя это негативно влияет на обмен веществ.
Как известно, многим людям не удается избавиться от лишнего веса именно из-за неправильных привычек, кажущихся безобидными. Специалисты считают, что завтрак – самый важный прием пищи, повышающий энергетический уровень, благодаря чему стабилизируется уровень глюкозы. При его игнорировании замедляется метаболизм и появляются соответствующие проблемы. Еще одной ненужной привычкой можно считать очень большой промежуток до утреннего приема еды. Поскольку желудочный сок в отсутствии пищи продолжает вырабатываться, могут образовываться язвы.

Кроме того, следует воздержаться от употребления переработанной еды на завтрак из-за риска переедания. Лучше разбавить рацион фруктами, овсянкой, орехами. В заключении врачи советуют перед завтраком пить стакан теплой воды – это не только очистит организм от вредных веществ, но и улучшит метаболизм.



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