НАТО назвало дискуссии с Россией интенсивными и открытыми

17.02.2020, 6:44, Новости дня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона активизировать диалог с Россией.

Столтенберг заявил, что альянс «уже ведет этот диалог на институциональной основе», обсуждаются вопросы контроля над вооружениями, снижения рисков, «прозрачности» и «другие темы», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Он вновь бездоказательно заявил, что Москва якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Но мы ведем с ней интенсивные и открытые дискуссии», – сказал он, призвав государства, входящие в НАТО, к единству.

По словам Столтенберга, члены альянса должны сохранять твердость и «говорить одним голосом».

Напомним, Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россию нельзя блокировать и игнорировать.

Россия выдвинула три условия улучшения отношений с Европой.