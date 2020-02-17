Мнение: О ситуации в Боливии

17.02.2020, 6:42, Разное

Сжатый, но весьма информативный обзор по ситуации в Боливии и о том, как местные социалисты планируют взять реванш у заправил фашистского переворота.

Разумеется, Аньес и стоящие за ней генералы связанные с США, будут всеми силами мешать такому развитию событий, так что попытка реализовать никарагуанскую схему далеко не факт, что будет реализована.

Стоит отметить, что судья Конституционного суда Боливии 14 февраля объявил, что нахождение у власти Жанин Аньес является незаконным и не подкреплено какими-либо существенными юридическими обоснованиями. Другой вопрос, что нарушев все возможные правовые нормы при захвате власти, Аньес и другие путчисты, будут игнорировать и иные правовые нормы. К законности это разумеется не имеет никакого отношения, но где фашизм, а где законность.