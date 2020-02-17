С лайнеров Diamond Princess и Westerdam эвакуируют пассажиров

17.02.2020, 6:30, Новости дня

Власти разных стран эвакуируют своих граждан с круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Два самолета с гражданами США вылетели из Токио. Далее их пассажиров ожидает медосмотр и двухнедельный карантин уже на родине, передает телеканал "Россия 24". Забрать с лайнера своих граждан намерены также Канада, Израиль, Италия, Южная Корея.

На борту Diamond Princess находятся около четырех тысяч пассажиров из 50 стран, включая Россию. Более 300 пассажиров заражены коронавирусом COVID-2019.

Продолжается эвакуация туристов и с другого круизного судна — Westerdam. Лайнер стоит на карантине в Камбодже. На родину с него вернулись уже группы пассажиров из Малайзии, США, России. Все они сейчас находятся под особым контролем врачей. Всего на борту Westerdam около полутора тысяч человек.



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