«Торонто» проиграл «Баффало», Коршков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

17.02.2020, 6:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сэйбрз" на льду домашней арены "Кибэнк-центр" обыграл команду "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

У победителей встречи голами отметились Юхан Ларссон, Конор Шири, Джек Айкел, Кайл Окпосо и Джимми Веси, а у гостей шайбы забросили Зак Хайман и россиянин Егор Коршков, для которого эта игра стала первой в лиге.

1st NHL Game, 1st NHL goal for Egor Korshkov. 🚨 pic.twitter.com/GzCawHMbYq

— Sportsnet (@Sportsnet) February 17, 2020

"Баффало" одержал третью победу кряду и с 62 очками занимает 12 место в Восточной конференции, а "Торонто" в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе на восемь очков больше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Сэйбрз" в среду, 19 февраля, на выезде сыграют с "Оттавой", а "Мэйпл Лифс" в тот же день встретятся с "Питтсбургом".



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