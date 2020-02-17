Нас уличают — мы крепчаем!

17.02.2020, 6:24, Разное

Россия лишилась первой строчки в медальном зачете Сочи-2014, зато Логинов взял золото на ЧМ-2020 в Антхольце.

Шума много — Евгения Устюгова обвинили в употреблении оксандролона, лишают золотой медали всю эстафетную команду биатлонистов в Сочи-2014, РФ лишается первого места в неофициальном командном зачете, все пропало, какой ужас! Спешу успокоить особо нервных товарищей: да пусть хоть все медали отнимут, от этого ничего не изменится, наша государственная политика не позволит ввергнуть население в окончательный пессимизм — Сочи-2014 есть национальный триумф, и точка. Все остальное — происки врагов и предателей, подкоп под скрепу, желание насолить РФ любой ценой. А мы как жили, так и будем жить — с радостным ощущением, что никто ничего и никогда у нас не отберет. Нас уличают, а мы крепчаем, так будет продолжаться и впредь.

Вот разве что не вовремя злодеи из ВАДА и Международного союза биатлонистов подсунули эту информацию — знать, специально под самый важный старт чемпионата мира по биатлону в Антхольце; нет чтобы учесть тонкую душевную организацию наших спортсменов. С другой стороны — ничто же не помешало Александру Логинову блестяще провести и выиграть спринтерскую гонку на чемпионате мира, принеся первое для мужской сборной индивидуальное золото за много-много лет.

Но к главной новости. То, что «дело Устюгова» практически завершено и вердикт будет вот-вот вынесен, всем заинтересованным лицам было известно. То, что нас не будут жалеть, известно тоже — по опыту прошедших пяти лет эпопеи с российским допингом.

Ну а мы, когда обманывали, манипулировали, покрывали и мухлевали, — мы разве кого-то жалели?

Мы как-то думали про гласные и негласные принципы честного спорта, про наших соперников и их чувства, про неизбежность наказания в конце концов? Упрекать наших недоброжелателей в нарушении этических норм — значит убирать первопричину, которая и привела к нынешнему положению дел.

Евгений Устюгов. Фото: Антон Сергиенко / Спорт-Экспресс / ТАСС

Над Устюговым тучи стали кружиться практически сразу после того, как в апреле 2014-го двукратный олимпийский чемпион без видимых причин неожиданно для всех завершил карьеру. В первоначальный сочинский черный «список 39» Ричарда Макларена биатлонисты не попали, но подозрения по поводу показателей биологического паспорта привели к открытию «дела Устюгова», а также Светланы Слепцовой и еще двух российских биатлонистов в августе 2018-го. Союз биатлонистов через некоторое время заявил, что дело закрыто, но закрылось оно, как оказалось, не совсем.

Скорее всего, новые обстоятельства открылись после получения ВАДА электронной базы данных Московской антидопинговой лаборатории. За год у экспертов была возможность разобраться с наиболее подозрительными данными, про Устюгова и Слепцову, естественно, не забыли и довели дело до конца. Заявление Международного союза биатлонистов гласит, что «Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей информацию о пробах, взятых у биатлониста в 2013 году. Евгений Устюгов использовал запрещенный препарат оксандролон… Результаты в период с 27 августа 2013 года до окончания сезона 2013–2014 годов аннулированы».

Если не удастся оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде, золотую медаль Игр-2014, а с ней и призовые придется вернуть.

Светлана Слепцова. Фото: РИА Новости

По Слепцовой та же преамбула, то же обвинение в применении запрещенной субстанции — остарина, та же двухлетняя дисквалификация, только возвращать нечего — у Слепцовой за указанный период только одна гонка на этапе Кубка мира.

Устюгов назвал происходящее «беспределом» и заявил, что пойдет в любой суд. Шансы минимальны, отдавать медаль, вероятнее всего, придется, РФ пока останется третьей в общей таблице Игр-2014 вслед за Норвегией и Канадой, но что-то мне подсказывает — это еще не предел передела.

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Новую страницу пишут другие, с которыми, надеюсь, прежних диких проблем не будет. Если, конечно, российскому спорту после всех судов оставят шансы на реабилитацию.

Что касается Александра Логинова, то его как бывшего штрафника и почти изгоя в Антхольце вела еще и энергия отчаяния. Она оказалась сильнее всех пересудов, неудач и плохих известий. Еще бы научиться побеждать не вопреки, а благодаря. Может, доживем.

Александр Логинов с президентом Союза биатлонистов РФ Владимиром Драчевым после победного финиша. Фото: РИА Новости

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»