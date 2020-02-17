8-летняя девочка из Украины скончалась от старости

17.02.2020, 6:10, Разное

Девочка из Волынской области Украины умерла от редкой врожденной прогерии, заболевания при котором происходит быстрое и преждевременное старение организма.

"Ее внутренние органы были как у 80-летней бабушки", — сообщают украинские СМИ.

При этом на момент смерти 8-летняя Анна Сакидон выглядела не старше годовалого ребенка, ее рост был 63 см, а весила она всего 8 кг. Из-за прогерии кости ее скелета практически не росли. Скончалась девочка от полиорганной недостаточности, ее внутренние органы просто разом перестали работать (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

За последние несколько лет девочка успела перенести несколько инсультов, регулярные эпилептические припадки, тяжелое заболевание почек. Она также страдала от тетрапареза конечностей (один из видов ДЦП), то есть не могла ходить.

Кожа Анны была совсем тоненькая и бледная, почти прозрачная, волос на голове очень мало, лишь небольшой "пушок". С ней невозможно было выйти гулять на улицу, ребенок боялся яркого света и оказавшись на солнце начинал плакать, тереть глаза и чихать.

По словам врачей, они сделали все, что могли, но жизнь детей с прогерией в целом очень короткая. За один год жизни они проживают сразу 8-10 лет, так что неудивительно, что внутренние органы девочки были как у пожилого человека.

Анна Сакидон родилась в селе Качин и ее родители год не могли понять, что происходит с их ребенком и какая у нее болезнь. Они просто видели, что девочка плохо ест и совсем не растет. В отчаянии они даже пытались наполнять молоком шприц и насильно впрыскивали его ребенку в рот.

Когда Анне исполнился год, а она все еще была размером с младенца, девочку повезли в Киев, где врачи поставили ей диагноз Синдром Хатчинсона-Гилфорда — вид детской прогерии. Тогда же выяснилось, что Анна оказалась единственным человеком с такой болезнью на Украине. Всего в мире зарегистрировано около 350 больных с прогерией.

Никто из киевских врачей ранее не имел дело с такой болезнью и родители Анны тоже ничего о ней не знали. Всю информацию они искали в сети и сильно горевали, поняв, что болезнь неизлечимая и что дети с таким диагнозом доживают в среднем лишь до 13 лет.

У родителей Анны есть еще один ребенок — сын, он родился совершенно здоровым. Вторая беременность матери Анны тоже поначалу шла благополучно, но после 27 недели врачи отметили, что плод отстает в весе, а на 31 неделе врачи порекомендовали женщине экстренно сделать кесарево, иначе ребенок может погибнуть.

После рождения младенец внешне выглядел вполне нормальным, только очень маленьким, девочка весила всего 1 кг 350 гр. За три месяца в неонатальном центре ребенок немного поправился, однако его постоянно рвало.

Улучшение наступило после 6 месяцев, когда родители свозили девочку в церковь в соседнюю Беларусь. После этого Анна наконец стала пить молоко из бутылочки и ее перестало рвать. Для родителей это было настоящим чудом и они с облегчением выдохнули, однако они даже и не подозревали тогда, какой кошмар их ждет впереди…

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