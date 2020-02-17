В Новой Зеландии тайная группа людей раскапывает пещеру, чтобы найти следы гигантов, и они уже заметили странную кость

17.02.2020, 6:10, Разное

Странная группа людей, которая уже четыре года ведет раскопки в известковой пещере региона Уаикато, Новая Зеландия, не на шутку беспокоит местных археологов.

Официально эти люди ищут следы неких древних полинезийских гигантов, а в пещере, в которой они копаются, по их сведениям сохранились кости этих гигантов. Однако археологи уверены, что их раскопки нелегальны и могут повредить исторические данные.

Против копателей выступили и местные жители. Их представитель говорит, что в этой пещере их предки десятки лет хоронили своих усопших и что действия копателей выглядят очень тревожными (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Группа копателей, о которых почти ничего не известно, начала эти раскопки в 2016 году и с тех пор регулярно выкладывала видео и фото с различными интересными находками в свой интернет-блог. Они не выкладывали точных координат этой пещеры, но журналистам удалось обнаружить верное место. Позже хозяин этих земель подтвердил, что не давал этим людям разрешения на раскопки и не знает, кто они такие.

Члены группы приходят в пещеру с наступлением темноты и проводят все свои работы по ночам. Пока они не нашли реальных доказательств следов гигантов, однако откопали несколько любопытных костей.

В их числе очень крупная кость ноги человека, который, согласно подсчетам копателей, при жизни достигал не менее 2,5 метров в высоту. Они также сумели каким-то образом произвести датировку кости и считают, что ей 2500 лет.

Фотография этой кости была выложена в указанный блог. Белая кость на фото это муляж кости ноги человека обычного роста, приведенный тут для сравнения размеров. На нем указаны отметки сломов, соответствующие краям кости из пещеры. То есть найденная ими кость действительно необычно крупная.

Впрочем скептики полагают, что найденная копателями кость лишь похожа на кость человека, а на самом деле скорее всего является костью ноги гигантского вымершего страуса моа.

Журналисты сайта Radio New Zealand смогли найти в этом блоге контакты лидера группы копателей и связались с ним по электронной почте. Мужчина не назвал свое имя, но ответил журналистам, что когда они расскажут о своих сенсационных находках миру, это будет открытие важнее находки гробницы Тутанхамона и это открытие станет самым обсуждаемым во всем мире за последнее тысячелетие.

Представитель общества сохранения наследия Новой Зеландии тем временем убежден, что в этой пещере нет никаких человеческих останков древнее ста лет и что в ней тем более нет и не было никогда гигантских человеческих скелетов.

На самом же деле в долине Вайкарету, где находится "пещера гигантов", уже давным давно ходят байки о том, что в этих местах жили люди очень высокого роста. Местный фермер Эл Маннеринг вспоминает, что однажды в земле он также обнаружил кость с ноги человека, которая была на 2 см длиннее, чем его собственная (он примерял ее на своей ноге). А рост Эла при этом более 180 см.

Другая история идет от 88-летнего Мориса Тайсона, который живет неподалеку в районе Туакау. Когда он был подростком, он слышал историю о том, как дорожные рабочие случайно откопали странный склеп, заполненный очень крупными человеческими скелетами. Там было 14 скелетов и они имели в росте свыше 2,5 метра. По словам Тайсона, эти скелеты по быстрому были перезахоронены какими-то археологами.

Также есть сайт новозеландского "астро-археолога" Мартина Дутре, который опубликовал там статью об "Ацтеках-Маори", которые якобы жили в Новой Зеландии задолго до прибытия сюда полинезийцев и которых последние за их большой рост прозвали "Высокими". Эти "Высокие" жили в пещерах того самого региона Уаикато. По словам Дутре, "понаехавшие" сюда полинезийцы регулярно нападали на "Высоких", убивали их и съедали, пока не перебили всех.

По предположениям журналистов, именно подобные истории похоже и вдохновили таинственных копателей на раскопки в той пещере. При этом историки категорически отвергают сведения о том, что до маори в Новой Зеландии обитали какие-то другие народы, а все теории о подобном зовут "откровенно расистскими". Мол, они изображают маори жестокими убийцами, которые истребили мирное племя.

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