Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

17.02.2020, 6:07, Новости дня

В семье воспитывалось пять детей.

Многодетный отец выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову своей жене, после чего покончил с собой в подмосковном поселке Селятино. По предварительным данным, конфликт произошел из-за бракоразводного процесса

Один из детей 2009 года рождения находился в квартире во время убийства. Остальные дети в момент убийства находились у родственников. В семье воспитывалось пять детей.

Telegram-канал Mash утверждает, что житель открыл стрельбу из-за плохого материального положения. Погибшие были в разводе, но вынужденно продолжали жить вместе в общежитии. Всего у них пятеро детей, четверо находятся в отъезде. Присутствовавший при стрельбе восьмилетний мальчик не пострадал и смог добраться до соседей, которые вызвали полицию, заключает Telegram-канал.

Ранее экс-начальник ФСИН покончил с собой в зале суда.