Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

17.02.2020, 6:07, Новости дня

В семье воспитывалось пять детей.

Многодетный отец выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову своей жене, после чего покончил с собой в подмосковном поселке Селятино. По предварительным данным, конфликт произошел из-за бракоразводного процесса

Один из детей 2009 года рождения находился в квартире во время убийства. Остальные дети в момент убийства находились у родственников. В семье воспитывалось пять детей.

Telegram-канал Mash утверждает, что житель открыл стрельбу из-за плохого материального положения. Погибшие были в разводе, но вынужденно продолжали жить вместе в общежитии. Всего у них пятеро детей, четверо находятся в отъезде. Присутствовавший при стрельбе восьмилетний мальчик не пострадал и смог добраться до соседей, которые вызвали полицию, заключает Telegram-канал.

Ранее экс-начальник ФСИН покончил с собой в зале суда.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Зеленский решил отозвать законопроект о децентрализации, Украина вернется в ПАСЕ. Главное за день

01.01 / Девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

11.12 / На горящем заводе в Екатеринбурге взорвались бочки с красками

29.12 / ЛНР передала Киеву 25 человек в рамках обмена пленными

21.01 / Пациент в Челябинской области скончался после операции по удалению аппендикса

29.01 / В Грузии заявили о связи Саакашвили с «Исламским государством»

19.12 / Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

06.02 / Шотландский министр уволился из-за переписки с 16-летним мальчиком

04.12 / Рада намерена отсрочить создание единой системы трансплантации

12.02 / «Очевидно усиление партии капитуляции». Порошенко прокомментировал назначение Ермака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика