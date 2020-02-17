Мнение: О потрясающих воображение ценах на коммуналку в столице

17.02.2020, 6:06, Разное

Один мой приятель уже некоторое время живёт в столице и одновременно в одном из самых дорогих городов мира. Квартира у него практически в центре, рядом с метро. Из дополнительных удобств – индивидуальный «климат-контроль» и невероятно высокое качество холодной воды из-под крана, которая по своим параметрам ничуть не уступает питьевой, бутилированной.

И вот он рассказал намедни о своих ежемесячных расходах на ЖКХ.

Вам тоже интересно, да?

Далее – прямая речь. «Моя квартира сейчас площадью 18 кв.м. Всё очень компактно, невероятно удобно и чрезвычайно функционально, а уборка занимает не более 20 минут и при таком объёме жилья я легко поддерживаю идеальный микроклимат. Отопление зимой и охлаждение летом происходит за счёт кондиционера и я считаю это самым удобным (я жил в квартирах и с индивидуальным отоплением и с центральным отоплением и могу сравнить):

1.Вы очень быстро, в течение нескольких минут, получаете нужную температуру в любое время года.

2.Температура воздуха всегда распределяется по квартире равномерно, т.е. не бывает таких ситуаций, что вы ходите в свитере, но босиком или наоборот — в шерстяных носках, но в лёгкой майке.

3.Всегда одно устройство — кондиционер (летом, зимой и в межсезонье), всё в одном месте и чрезвычайно просто в управлении и обслуживании.

Водоснабжение центральное (холодная вода), горячая получается через нагрев в газовом котле. Кухонная плита при этом электрическая. Кроме кондиционера и кухонной плиты есть ещё несколько потребителей электроэнергии: холодильник, микроволновая печь, рисоварка, электрический чайник и компьютер.

Январь и февраль — это два самых затратных по коммунальным платежам месяца, так как нагревать квартиру значительно более энергоёмко, чем охлаждать летом, а кроме этого постоянно используется газ для нагрева воды, чаще хочется горячего чая и горячей пищи, чем летом.

Итак, два самых затратных месяца в году и расходы за коммуналку в самом дорогом городе мира. Сейчас я вернулся из комбини, где оплатил коммуналку за последние 30 зимних дней и обошлось мне это в 5291 йену. В рублях это 3 тыс. 58 руб. в месяц. Летом будет подешевле».

Живёт приятель в Токио.

Чисто для сравнения. Услуги ЖКХ в 25-метровой студии в подмосковном Одинцово, включая электричество и отопление по счётчику, может обходиться в 6-7 тыс. руб. в месяц. В 32-метровой московской однушке на окраине в старом панельном доме – в 4,0-4,5 тыс. руб. Аналогичной площади студия в современном ЖК в Москве рядом с ТТК – в 7-8 тыс. ежемесячно.

Ту ли столицу назвали самой дорогой?

И если токийцы понятно, за что платят, то за что страдают москвичи?