Участник «Дом-2» Илья Яббаров рассказал про беременность Анастасии Голд

17.02.2020, 6:04, Разное

Звезда телевизионного шоу «Дом-2» Илья Яббаров рассказал своей матери, что Анастасия Голд беременна от него. Эту новость участник пояснил в день рождения своего сына Богдана.

Мать Яббарова, Людмила Михайловна, приехала на шоу, чтобы поздравить своего внука Богдана с первым днём рождения. О том, что семья вскоре станет на одного человека больше, сын рассказал своей матери во время того, как его возлюбленная проводила время с мальчиком. Участник «Дом-2» не подозревал, что его снимают камеры. Оказывается, пара пока не собиралась рассказывать общественности о предстоящем пополнении.

Мать Яббарова не очень обрадовалась такой новости и надеялась, что это не правда. Возможно, такая реакция, считают поклонники, последовала из-за того, что у звезды реалити-шоу «Дом-2» уже есть несколько внебрачных детей за пределами проекта, и он не принимает участия в их воспитании.