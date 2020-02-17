Мнение: Американцы своих не бросают?

17.02.2020, 5:47, Разное

Из 3,7 тыс пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess уже у 355 человек обнаружен коронавирус. Среди заразившихся 44 гражданина США.

Между тем в Токио прибыли самолеты американской авиакомпании Kalitta Air. На специально оборудованных автобусах около 400 граждан США без признаков заражения эвакуируют с Diamond Princess, и вывезут из Японии в США, где в стационарных условиях американцы пройдут карантин под наблюдением американских врачей.

Уже заразившихся граждан США эвакуировать не будут, они остануться в Японии. Если повезет, выживут и выздоровят. Если нет, то нет….

Италия тоже приняла решение эвакуировать граждан своей страны. Их на лайнере 35 человек, из которых 24 – это члены экипажа.

На борту Diamond Princess угораздило оказаться и 24-ем гражданам России. Моя Родина эвакуировать своих граждан пока вроде бы не собирается… Впрочем, россияне и не просят, чтобы их эвакуировали. Обэтом сообщило российское посольство в Японии на своей страничке в Facebook. Дословно: «От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля с.г.»

Обнадеживает одно. Заразившихся среди россиян пока не выявлено…

Фотография отсюда