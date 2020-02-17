Во Владивостоке произошло ДТП с участием 10 автомобилей: пострадал один человек

17.02.2020, 5:30, Новости дня

Во Владивостоке произошла массовая авария с участием 10 автомобилей. Причиной ДТП стал снежный накат, образовавшийся после мощного снегопада. В результате происшествия пострадал один человек. Такие данные появились на сайте управления МВД Приморского края.

По сведениям Приморского гидрометцентра, за минувшие сутки в регионе выпало до 23 миллиметров снега. Во Владивостоке выпало 15 миллиметров осадков (для февраля это месячная норма).

Как уточнили правоохранители, столкновение 10 автомобилей произошло в условиях снегопада, при плохой видимости, на улице Тунгусская. Все машины получили механические повреждения. Пострадавший был доставлен в городскую больницу. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

По данным управления МВД региона, за сутки в полицию поступили сообщения о 103 авариях, в результате которых были повреждены 202 автомобиля. Большинство ДТП связано с наездом на стоящий транспорт и столкновениями.