Топ-10 регионов России с самым высоким качеством жизни

17.02.2020, 5:30, Новости дня

Эксперты РИА Рейтинг обнародовали рейтинг российских регионов по качеству жизни.

При составлении рейтинга эксперты оценивали регионы по 70 различным показателям, отражающим ту или иную сторону уровня жизни россиян. Затем эксперты подсчитали общий балл.

Ниже мы расскажем о 10 регионах нашей страны с самым высоким уровнем жизни.

1. Москва

Балл: 79,275

Место в 2018 году: 1

Москва уже не первый год возглавляет рейтинг регионов по уровню жизни. Ее рейтинговый балл – более 79. Другие регионы пока не смогли приблизиться к этому показателю.

2. Санкт-Петербург

Балл: 77,308

Место в 2018 году: 2

Минимальный рейтинговый балл — 1, максимальный – 100. У регионов первой тройки балл превышает 70.

3. Московская область

Балл: 74,500

Место в 2018 году: 3

Замыкает тройку лидеров Московская область. Как прогнозируют эксперты, в ближайшие годы не стоит ожидать изменений в списке лидеров, что связано с высоким уровнем развития экономики и инфраструктуры в этих регионах.

4. Республика Татарстан

Балл: 66,806

Место в 2018 году: 4

На четвертом месте – Татарстан, который также отличается высоким уровнем развития экономики и инфраструктуры.

5. Белгородская область

Балл: 63,978

Место в 2018 году: 5

Составители рейтинга подчеркивают, что на регионы первой десятки рейтинга приходится почти 40% общего ВРП регионов России.

6. Краснодарский край

Балл: 63,067

Место в 2018 году: 6

На шестом месте – Краснодарский край с баллом чуть выше 63. Регион также характеризуется довольно высоким уровнем развития экономики. Кроме того, в последние годы он стал центром притяжения инвестиций.

7. Воронежская область

Балл: 61,981

Место в 2018 году: 7

Средний балл для регионов РФ – 46,38. По сравнению с 2018 годом, средний балл почти не изменился — в 2018 году он составлял 46,37.

8. Ленинградская область

Балл: 60,695

Место в 2018 году: 11

Ленинградская область за год поднялась в рейтинге на три места. Если в 2018 году она занимала 11 место, то в 2019 году она уже вошла в топ-10 и оказалась на восьмом месте.

9. Калининградская область

Балл: 59,247

Место в 2018 году: 10

Калининградская область за год поднялась в рейтинге на одно место. В 2018 году она занимала 10 место, а в 2019 году поднялась на девятое. При этом, рейтинговый балл вырос у 51 региона по сравнению с 2018 годом, а снизился у 34 регионов.

10. ХМАО

Балл: 58,813

Место в 2018 году: 8

Замыкает десятку ХМАО с рейтинговым баллом 58,813. За год регион опустился на два места – если в 2018 году он занимал 8 место в рейтинге, то в 2019 году уже десятое.