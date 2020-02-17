Пожар на железнодорожной станции Амгунь в Хабаровском крае потушен

17.02.2020, 5:30, Новости дня

Пожарным удалось потушить возгорание в административном здании на территории железнодорожной станции Амгунь в Хабаровском крае. Об этом СМИ сообщили представители ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 17 февраля, пожар вспыхнул в одноэтажном административном здании путевой части железнодорожной станции Амгунь Солнечного района. Горела крыша. Общая площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. К месту ЧП были направлены пожарные и пожарный поезд РЖД. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был полностью потушен в 10:20 по местному времени (3:20 по времени Москвы).

В борьбе с огнем принимали участие 20 человек личного состава, было задействовано пять единиц специальной техники.

Причина возгорания будет установлена в процессе проверки, сообщает РИА Новости. В настоящее время станция Амгунь работает в штатном режиме.