Российские конькобежцы заняли второе место в медальном зачете чемпионата мира

17.02.2020, 5:30, Новости дня

Российские конькобежцы заняли второе место в медальном зачете чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходил в американском городе Солт-Лейк-Сити. На счету россиян 12 наград – три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали.

Две золотые награды РФ принес Павел Кулижников (500 м, 1000 м) и одну – Наталья Воронина (5000 м). Стоит отметить, что Павел и Наталья установили мировые рекорды на текущем мировом первенстве.

Серебро взяли Руслан Мурашов (500 м), Ангелина Голикова (500 м), Ольга Фаткулина (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м), а бронзу завоевали Фаткулина (500 м), Воронина (3000 м) и Елизавета Казелина (1500 м).

Также женская сборная (Фаткулина, Голикова, Дарья Качанова) заняла второе место в спринте, а мужская команда (Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов) стали третьей в гонке преследования.

Первой в медальном зачете стала сборная Нидерландов, у которой 14 наград (7-5-2), а третьей – команда Канады (3-2-4).



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