Личное: Больше, чем отверстия

17.02.2020, 5:20, Разное

Знаете, мне всегда нравилась Ирина Дубцова. Ну, хотя бы тем, что хорошо зарабатывает написанием песен. Не отсвечивает трусами на толстой жопе в ящике, а пишет песни и их продаёт. Дорого продаёт, кстати.

Молодец.



Фото: Соцсети

Однако на днях Ира сделала заявление уровня «поющих трусов».

Дубцова поведала, что её хотели трахнуть за деньги.

«Мне предлагали миллион евро за секс. Я отказалась. Не понимаю, то ли гордиться этим, то ли дурой себя считать», — разоткровенничалась хорошая, в в общем-то, певица, поэтесса и композитор.

Не какая-то там шепелявая пися, слизавшая песни у Билли Айлиш. Не Бузова с её двумя притопами, тремя прихлопами и обязательным коньяком в райдере. А умная, талантливая и отлично зарабатывающая на своём таланте женщина — неважно, шутя или серьёзно — дала окружающим понять, что она сексуально востребована, причём за деньги.

Меня это огорчило.

Девки, ну сколько можно низводить себя до состояния отверстий для слива спермы? Желательно — платных.

Я бы зауважала Дубцову, если бы та сказала: «Мне предлагали пост министра». Вот тут да: есть, чем хвастаться. В ней увидели серьёзного человека, которому можно доверить решение серьёзных вопросов.

Женщина, которая хвастается тем, что ей предлагали деньги в обмен на секс, выглядит жалкой дурой.

Вот мне, честно говоря, никто, никогда, ни разу не предложил деньги в обмен на секс. Не потому, что я страшная, а только лишь потому, что несу себя так, что у окружающих не возникает такой абсурдной мысли.

Чего и вам желаю.

Каждой из вас я от всей души желаю быть нечто большим, чем пися.

Сможете?