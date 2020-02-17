Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

17.02.2020, 5:06, Новости дня

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. Первые места занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург, последние – ЕАО, Тува и Карачаево-Черкесия.

При составлении рейтинга учитывались 70 показателей, объединенных в 11 групп, в частности – уровень доходов, занятости, жилищные условия, безопасность, демография, образование, экология, климат, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, развитие малого бизнеса.

Эксперты считают, что Москва и Петербург останутся лидерами и в ближайшие годы: они закрепляются на топе рейтинга не только за счет высокого уровня развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры, но также за счет того, что в данных регионах имеется большой потенциал для развития.

В десятке лидеров – Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Югра, Ленинградская область, Калининградская область, Воронежская область. На лидеров списка приходится порядка 40 процентов суммарного ВРП страны.

Последние места в рейтинге занимают Тува, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, республика Алтай, Забайкальский край, Курганская область, Калмыкия, Ингушетия, Бурятия, Северная Осетия. РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Автоновости: «Красивые» автономера на Госуслугах будут стоить до 6 000 000 рублей

18.12 / Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

27.12 / Число жертв авиакатастрофы в Казахстане возросло до 14 человек

25.12 / «Вест Хэм» планирует продать Ярмоленко в зимнее трансферное окно – СМИ

29.01 / Появилось видео полетов Су-35С в Карелии

15.01 / Меган Маркл отказалась от переговоров с королевой Великобритании

02.12 / Эксперт: Закон о предустановке на гаджеты отечественного ПО поддержит российских разработчиков

25.01 / Daily Telegraph — НАТО сделало «первый серьёзный шаг» по снижению зависимости от американцев

03.02 / «Если убьют, выедем»: суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

04.01 / В комитете Госдумы по здоровью дали россиянам совет на новогодние праздники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика