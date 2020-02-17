Эксперты: перехват телефонных номеров в Интернете может стать массовым

17.02.2020, 5:06, Новости дня

Эксперты считают, что в РФ может разразиться "эпидемия" телефонного спама. Причиной этому станет технология определения номеров пользователей, заходящих на сайты с мобильных устройств.

Сервисы по определению номеров размещают на сайтах код, который способен вычислить телефонный номер посетителя страницы. Часто такие коды, к примеру, встраиваются на сайты риелторов, отмечает РИА Новости.

Маркетологи, получив номер, начинают звонить пользователю. Они уверены, что целевое обращение к потенциальному потребителю, зашедшему на сайт, будет более эффективным.

Перехват телефонных номеров может стать массовым, предупреждают эксперты. Эта технология нарушает сразу два закона – "О рекламе" и "О персональных данных". Россияне, ставшие жертвой перехвата, редко обращаются в Роскомнадзор и ФАС, и это способствует росту нелегальной практики.



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