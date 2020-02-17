Детские сады Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре эвакуируют из-за угрозы взрыва

17.02.2020, 5:06, Новости дня

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 29 детских садов Хабаровска. В настоящее время эвакуируют более 5,6 тысячи детей. Такие данные сообщает управление образования администрации города.

Также сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во все детские сады Комсомольска-на-Амуре. Об этом СМИ сообщили представители городской администрации.

Сейчас проводится эвакуация 15 тысяч детей и сотрудников. Дети будут размещаться в зданиях соседних социальных объектов. Родителей уже оповестили о происходящем. Оперативные службы проверяют здания дошкольных образовательных учреждений.

В декабре 2019 года, в январе и феврале текущего года не единожды массовые сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступали в детские сады, школы и вузы Амурской области, Приморья, Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока. В результате работа сотен учреждений была нарушена. Все сообщения о "минировании" оказались ложными.